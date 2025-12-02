Центр Екатеринбурга перекроют на сутки: в чем причина

Перекрытия продлятся до окончания полумарафона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге из-за зимнего полумарафона «Европа-Азия» 14 декабря перекроют центр города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для проведения спортивного события с 21:00 13 декабря до 14:00 14 декабря будет закрыто движение по улице Дзержинского, от Царской до Горького», — рассказали в администрации. На всем отрезке запретят и парковку машин.

Кроме того, 14 декабря с 08:00 до 13:00 перекроют часть ключевых магистралей центра. Движение остановят по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), а также по улице Царской (от Николая Никонова до Первомайской). В это время на указанных участках также нельзя будет оставлять автомобили.

Изменения коснутся маршрутов № 043 и 45: они будут объезжать улицы Челюскинцев и Московскую, а затем продолжат обычный маршрут. Остановки «Бориса Ельцина», «Драмтеатр», «Площадь 1905 года», «Маршала Жукова» и «Площадь Коммунаров» временно отменят на участке до улицы 8 Марта.

Автобус № 67 будет следовать по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, затем вернется на маршрут. Остановки «Драмтеатр», «Бориса Ельцина» и «Управление дороги» временно исключат. Вместо них появятся временные: «Колледж имени Ползунова», «Площадь Труда», «Архитектурная академия», «ТЮЗ», «Дом музыки» и «Азина».