Президент Путин поощрил тюменского чиновника
Церемония вручения наград состоялась в Кремле
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Первый замглавы Голышмановского округа по вопросам АПК Владимир Попов получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Президент РФ Владимир Путин поощрил жителя Тюменской области. Первый заместитель главы Голышмановского муниципального округа по вопросам АПК Владимир Попов удостоился звания „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“», — рассказали в инфоцентре.
Церемония вручения наград состоялась в Кремле. В ней принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил государственные награды семьей из Тюменской области. За вклад в укрепление института семьи и воспитание детей медаль ордена «Родительская слава» получили Первушины.
