Президент Путин поощрил тюменского чиновника

Церемония вручения наград состоялась в Кремле Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первый замглавы Голышмановского округа по вопросам АПК Владимир Попов получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Президент РФ Владимир Путин поощрил жителя Тюменской области. Первый заместитель главы Голышмановского муниципального округа по вопросам АПК Владимир Попов удостоился звания „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“», — рассказали в инфоцентре.

Церемония вручения наград состоялась в Кремле. В ней принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

