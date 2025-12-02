Логотип РИА URA.RU
Общество

Президент Путин поощрил тюменского чиновника

Президент Путин наградил первого замглавы Голышмановского округа Попова
02 декабря 2025 в 16:46
Церемония вручения наград состоялась в Кремле

Церемония вручения наград состоялась в Кремле

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первый замглавы Голышмановского округа по вопросам АПК Владимир Попов получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«Президент РФ Владимир Путин поощрил жителя Тюменской области. Первый заместитель главы Голышмановского муниципального округа по вопросам АПК Владимир Попов удостоился звания „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“», — рассказали в инфоцентре.

Церемония вручения наград состоялась в Кремле. В ней принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил государственные награды семьей из Тюменской области. За вклад в укрепление института семьи и воспитание детей медаль ордена «Родительская слава» получили Первушины.

