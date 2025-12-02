Марк Букин прокомментировал свое назначение на пост главного режиссера Театра-Театра в Перми
Театр-Театр два месяца не раскрывал факт назначения главного режиссера
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Марк Букин официально вступил в должность главного режиссера пермского Театра-Театра еще с 1 октября. Об этом он сообщил URA.RU, комментируя свое назначение, о котором стало известно только сегодня. Он также пояснил, что забирать какие-либо полномочия у художественного руководителя ТТ Бориса Мильграма он не будет.
«Я по договору приступил к работе с 1 октября. Просто это не вышло в паблик. Моя должность это промежуточное звено между труппой и художественным руководителем, так что ничего отнимать у Бориса Леонидовича не планирую», — сообщил Букин в беседе с URA.RU. По его словам, он отвечает в ТТ за качество постановок. Кроме этого, он остается режиссером-постановщиком театра.
О том, что Марк Букин назначен главным режиссером Театра-Театра, стало известно сегодня. Издание «Новый компаньон», первым сообщившее об этом, отметило, что должность была вакантна с 2019 года, когда с поста ушел Владимир Гурфинкель. Назначение Букина произошло на фоне решения суда, который постановил уволить худрука ТТ Бориса Мильграма. Тому прокуратура вменила несоблюдение антикоррупционного законодательства при заключении контрактов с режиссером Александром Пронькиным, который женат на дочери Мильграма.
