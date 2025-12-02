Марк Букин прокомментировал свое назначение на пост главного режиссера Театра-Театра в Перми

Театр-Театр два месяца не раскрывал факт назначения главного режиссера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Марк Букин официально вступил в должность главного режиссера пермского Театра-Театра еще с 1 октября. Об этом он сообщил URA.RU, комментируя свое назначение, о котором стало известно только сегодня. Он также пояснил, что забирать какие-либо полномочия у художественного руководителя ТТ Бориса Мильграма он не будет.

«Я по договору приступил к работе с 1 октября. Просто это не вышло в паблик. Моя должность это промежуточное звено между труппой и художественным руководителем, так что ничего отнимать у Бориса Леонидовича не планирую», — сообщил Букин в беседе с URA.RU. По его словам, он отвечает в ТТ за качество постановок. Кроме этого, он остается режиссером-постановщиком театра.