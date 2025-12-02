Зюганов оценил перспективы переговоров Путина и Уиткоффа

Зюганов особо выделил предложение о формировании 600-тысячной армии Фото: Роман Наумов © URA.RU

На встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая посвящена обсуждению возможного плана по урегулированию конфликта на Украине, возлагаются «серьезные ожидания». Об этом заявил URA.RU лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«У меня серьезные ожидания, потому что (президент США Дональд Трамп, я вижу, все-таки желает заключить сделку», — сказал Зюганов в беседе с URA.RU. Он обращает внимание, что любая подобная сделка — это не единичный жест, а целый комплекс согласованных позиций.

По словам Зюганова, вокруг «плана по Украине» сформировался пакет из 29 пунктов, и по каждому из них Москве и Вашингтону предстоит вести предметный разговор. При этом, несмотря на большое число спорных моментов, в документе есть база, на которой можно строить договоренности. Зюганов особо выделил предложение о формировании 600-тысячной армии. «Когда те, кто предлагают, говорят: будет 600-тысячная армия <...>. Там не должно быть такой армии, иначе все это повторится в самом худшем варианте», — предупредил лидер КПРФ.

