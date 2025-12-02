В Бельгии по делу о мошенничестве в дипслужбе ЕС задержаны трое
Обыски проводятся в рамках дела о программе подготовки дипломатов, финансируемой Евросоюзом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ходе обысков в дипломатическом представительстве ЕС в Брюсселе были арестованы три человека. Они подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает Европейская прокуратура.
«Во вторник в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия) и Европейской службе внешних действий в Брюсселе проводятся обыски в рамках расследования предполагаемого мошенничества <...> Задержаны трое подозреваемых», — сообщило ведомство. Заявление приводит «РИА Новости». Обыски проводятся в рамках расследования дела о программе подготовки дипломатов. Сама программа финансируется Евросоюзом.
В ходе утренних обысков были изъяты документы. Трое задержанных были отправлены на допрос. Ведомства проверяют причастность Колледжа Европы к доступу к информации, которая связана с финансированием новой Дипломатической академии ЕС.
