В Бельгии по делу о мошенничестве в дипслужбе ЕС задержаны трое

Три человека задержаны во время обысков в представительстве ЕС в Брюсселе
02 декабря 2025 в 16:30
Обыски проводятся в рамках дела о программе подготовки дипломатов, финансируемой Евросоюзом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ходе обысков в дипломатическом представительстве ЕС в Брюсселе были арестованы три человека. Они подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает Европейская прокуратура. 

«Во вторник в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия) и Европейской службе внешних действий в Брюсселе проводятся обыски в рамках расследования предполагаемого мошенничества <...> Задержаны трое подозреваемых», — сообщило ведомство. Заявление приводит «РИА Новости». Обыски проводятся в рамках расследования дела о программе подготовки дипломатов. Сама программа финансируется Евросоюзом. 

В ходе утренних обысков были изъяты документы. Трое задержанных были отправлены на допрос. Ведомства проверяют причастность Колледжа Европы к доступу к информации, которая связана с финансированием новой Дипломатической академии ЕС. 

