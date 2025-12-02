Использовали пончо, наряжались в женщин: всплыли новые подробности битвы за Красноармейск

Одно из ключевых сражений этого года близится к завершению, сейчас идет зачистка ВСУ около Красноармейска Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные взяли Красноармейск под контроль 30 ноября. Однако во время этой битвы, чтобы не выдать себя, солдаты ВС РФ использовали пончо. А украинцы наряжались в женщин, чтобы сбежать из огненного кольца. Новые подробности освобождения ключевого города на донецком направлении — в материале URA.RU.

Украинцы переодевались в женщин, чтобы сбежать

Чтобы покинуть осажденный Красноармейск, боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» переодевались в женскую одежду. Такими подробностями поделился командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев.

«Выяснилось, что третья штурмовая — азовцы, нацисты эти. И они переодевались в женщин, в женской одежде ходили, пытались выйти», — рассказал он, добавив, что боевики также предпринимали попытки вынести из города часть оборудования.

Продолжение после рекламы

Российские военные использовали пончо

Российские военные использовали разные способы, чтобы застать врага врасплох Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Первые российские штурмовые подразделения, вошедшие в Красноармейск, продвигались в город ночью, проходя сквозь позиции украинских войск. Для большей скрытности они использовали пончо.

«Искали тропы, ночью продвигались, между противником проходили. Использовали пончо», — заявил командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев.

По его словам, перемещение российских военнослужащих координировалось с воздуха. «Команды давали: вправо, влево, стой, ляг. Таким образом мы продвигались вперед и искали свободные укрытия уже внутри Красноармейска», — добавил Дорошев.

Противник долгое время не видел российских военных прямо в центре города

Украинские военные почти неделю не замечали, что подразделения Вооруженных сил России уже действуют практически в центральной части города. Такой информацией поделился командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев.

По его словам, российские бойцы продолжительное время оставались в засаде, максимально маскируя свое присутствие и не раскрывая расположение позиций. «Мы длительное время находились в укрытии, не выдавая себя. Поражали их минами, начали скрытно выставлять минные заграждения в темное время суток. Действовали скрытно. В течение недели противник не мог понять, что вообще происходит, откуда и каким образом наносятся удары», — отметил Дорошев.

Использовали мирных жителей в качестве приманки

Украинские военные несколько раз пытались выйти из окружения, но у них не получалось Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военные привлекали мирных жителей Красноармейска для выявления позиций российских подразделений, фактически используя их в роли «живой приманки». Такой информацией поделился командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев.

По его словам, гражданских намеренно направляли в районы предполагаемого расположения российских военнослужащих с целью разведки обстановки и попытки вынудить их раскрыть свои позиции. «Противник задействовал мирных жителей как приманку. Их водили по перекресткам в местах, где, по их мнению, мы могли находиться. Прислушивались, работает ли рация, рассчитывали спровоцировать нас на огонь, но мы по гражданским никогда не стреляем. Эти люди проходили там каждые полчаса — час, пытаясь нас обнаружить», — рассказал офицер.

Как уточнил Дорошев, преимущественно для таких разведывательных выходов украинская сторона использовала женщин. «Их именно подводили, при этом, судя по всему, при них была рация», — добавил он.

Когда ВС РФ освободили Красноармейск

Красноармейск (украинское название Покровск) был освобожден российскими военными 30 ноября, официально об этом сообщили 1 декабря. Город считался ключевым узлом снабжения гарнизонов ВСУ на донецком направлении и важной опорной точкой линии Славянск — Краматорск. Эксперты связывают его потерю ослаблением переговорных позиций Украины накануне встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле 2 декабря.

Продолжение после рекламы