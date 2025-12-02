Губернатор Ямала встретился с главой Ямальского района, вступившим в должность месяц назад

Глава района вступил в должность месяц назад Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главов Ямальского района Артемом Чулановым, вступивший в должность месяц назад. Они обсудили ключевые направления социально-экономического развития муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба правимтельства округа.

«Состоялась рабочая встреча губернатора Ямала и главы Ямальского района, который вступил в должность месяц назад. Говорили о социально-экономическом развитии муниципалитета, его ключевых направлениях: строительстве нового жилья и расселении аварийного, модернизации коммунальной инфраструктуры, ходе убойной кампании», — отмечено в сообщении.

Артем Чуланов сообщил, что в Ямальском районе проживает около 17 тысяч человек, две трети из них — представители коренных малочисленных народов Севера. В Яр-Сале продолжается строительство шестого спального корпуса школы-интерната на 200 мест; в новом здании откроют подготовительную группу для детей тундровиков, которые не посещают детский сад. В Мысе Каменном возводят детский сад на 120 мест с готовностью 75%; здесь же планируют открыть новую библиотеку и небольшой музей истории Ямала.

По данным районных властей, за последние семь лет условия проживания улучшили более 600 семей, продолжается расселение аварийного жилья. Сейчас во всех населенных пунктах района строят семь домов на 270 квартир общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Накануне заселили дом на шесть двухуровневых квартир в Яр-Сале, завершается строительство дома в Новом Порту. В 2026 году намерены ввести в эксплуатацию еще три дома в Яр-Сале, Панаевске и Мысе Каменном.

На встрече также обсудили ход убойной кампании — базовой отрасли для КМНС. В этом сезоне в районе планируют заготовить около 1200 тонн оленины, что на 100 тонн больше прошлогоднего показателя; уже заготовлено порядка 350 тонн мяса северного оленя.