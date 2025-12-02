Логотип РИА URA.RU
Минобороны сообщило подробности освобождения Зеленого Гая и Доброполья

02 декабря 2025 в 16:40
В ходе боев за Доброполье ВСУ лишились 15 единиц техники

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения в ходе освобождения Зеленого Гая и Доброполья в Запорожской области взяли под контроль территорию площадью более восьми квадратных километров и крупный оборонительный узел ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Под контроль взята территория площадью более восьми квадратных километров в пределах населенного пункта и прилегающих районов», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, речь идет о Зеленом Гае, где действовали штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Там военные, по данным министерства, закрепились как в самом селе, так и на ближайших подступах.

В районе Доброполья работали подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады той же группировки. Они продвинулись вдоль правого берега реки Гайчур и расширили зону контроля, поэтапно зачищая междуречье. Под контроль российских военных перешел крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров. Он был оборудован противотанковым рвом, заграждениями из тетраэдров, а также взрывными и невзрывными барьерами. Ведомство утверждает, что продвижение с двух направлений лишило противника возможностей для маневра. Часть укреплений украинские формирования оставили без попыток организовать оборону. По оценке Минобороны, в боях у Доброполья противник потерял более 15 единиц военной техники и значительное количество личного состава.

Ранее российские войска освободили Красноармейск (Покровск) в ДНР и город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил 30 ноября начальник генштаба Валерий Герасимов. Кроме того, бойцы ВС РФ начали операцию по установлению контроля над Гуляйполе в Запорожской области. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

