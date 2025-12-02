Зюганов: государство должно встать на сторону законных покупателей квартир

Зюганов заявил, что нужно поддерживать тех, кто на законных основаниях приобретал имущество Фото: Роман Наумов © URA.RU

На рынке вторичного жилья фиксируются случаи мошенничества с квартирами. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с URA.RU заявил, что нужно поддерживать тех, кто на законных основаниях приобретал имущество, а не тех, кто действует мошенническими способами.

«У меня давно сформировалась, эта позиция [по мошенническим действиям с квартирами — прим. URA.RU]. Всегда надо становиться на сторону тех, кто строил, кто занимал, кто законно приобретал, а не мошенников», — заявил Геннадий Зюганов. Он отметил, что одним каким-то решением невозможно будет навести порядок в сфере квартир, которые бывшие владельцы хотят вернуть через суд после продажи и получения крупной суммы денег.

Ранее о проблеме мошенничества на вторичном рынке жилья заявлял зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин: по данным Российской гильдии риелторов, за год число судебных споров выросло на 15–20%, продавцы через суд пытаются вернуть квартиры, не возвращая деньги. Делягин называл такие схемы угрозой для всего рынка и предлагал ввести «период охлаждения» при сделках с жильем, однако часть риелторов раскритиковала эту инициативу.

