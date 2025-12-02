Крупный банк получил миллионный штраф за спам-звонки курганцам

Житель Кургана пожаловался на рекламные звонки из банка без его согласия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ПАО «Совкомбанк» оштрафован на 1 миллион рублей за рекламные звонки жителям региона без их согласия. Об этом сообщила пресс-служба управления антимонопольной службы Курганской области. Поводом для дела стал жалоба жителя Кургана, которому поступил звонок с предложением кредитных продуктов, хотя он не давал разрешения на получение такой рекламы.

«Установлено, что ПАО „Совкомбанк“ осуществляло рекламный обзвон граждан при отсутствии подтвержденного волеизъявления на получение такой информации, что является нарушением требований закона о рекламе», — говорится в сообщении Курганского УФАС России.

Ведомство выяснило, что интерфейс партнерского сайта «Сравни.ру» предусматривал обязательную отметку о согласии на обработку персональных данных. При этом эта же отметка автоматически распространялась и на получение рекламных уведомлений, без отдельного и явного подтверждения со стороны пользователя. Таким образом, клиент, по данным УФАС, фактически не имел возможности отдельно согласиться на рекламу или отказаться от нее при оформлении заявки.

Продолжение после рекламы

Также установлено, что выявленный эпизод не является единичным. Это свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны банка за процедурами обработки персональных данных и привлечением партнерских сервисов. Решением управления ПАО «Совкомбанк» привлечено к административной ответственности, сумма штрафа составила 1 миллион рублей. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.