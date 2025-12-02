В ноябре почти сотня пермяков обратилась к врачам после падения на скользких улицах
Всего в ноябре «скорая» выезжала на 34 тысячи вызовов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми в течение ноября из ‑за гололеда травмы получили 91 человек. В Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах, а также в Пермском муниципальном округе за тот же период зафиксировано 122 аналогичных случая. Такие данные приводит Пермская станция скорой медицинской помощи.
«Всего за месяц бригады скорой помощи выполнили 34,1 тысяч выездов, что на 1,3% меньше показателя октября. Из них 3 тыс. приходились на экстренные вызовы — этот показатель снизился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. В стационары были доставлены 12,4 тысячи пациентов, что на 4,4% меньше, чем в октябре», — сообщает учреждение в соцсети «ВКонтакте».
За ноябрь медики 296 раз выезжали на ДТП, 142 раза — на вызовы, связанные с пожарами. На травмы, полученные на улицах и в общественных местах, пришлось 844 выезда. Восемь раз скорая выезжала к пациентам с переохлаждением, около 1,5 тысяч раз — на вызовы, связанные с воздействием алкоголя. По поводу ОРВИ зарегистрировано 3,6 тысяч обращений, по поводу гипертонической болезни — 4,9 тысяч, заболеваний сердца — 1,7 тысяч вызовов.
