Белоусов выступил с важным обращением к войскам

Белоусов поблагодарил командование и подразделения за успешное выполнение задач Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим в связи с освобождением населенного пункта Красноармейск в ДНР. Текст его поздравлений опубликован в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Отдельный акцент в обращении Белоусов сделал на действиях 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. В поздравительной телеграмме к командованию и личному составу этого соединения особо названы 506-й и 1435-й мотострелковые полки. «Мотострелковые полки штурмовыми подразделениями уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки войск», — сказал Белоусов.

В поздравлении, адресованном 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, Белоусов подчеркнул, что военнослужащие бригады «продолжают освободительные бои на донецкой земле». В результате «профессиональных и решительных действий» личного состава бригады противник понес существенные потери и «в очередной раз потерпел поражение на поле боя».

Продолжение после рекламы

Отдельная телеграмма была направлена Белоусовым личному составу 439-го мотострелкового полка. В ней министр обороны охарактеризовал бои за Красноармейск как «упорные», а действия российских военнослужащих — как пример мужества и стойкости. Штурмовые подразделения полка «громят противника», действуя на Красноармейском направлении, и тем самым «обеспечивают мир на донецкой земле».