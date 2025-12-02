Свердловчанин вышел из колонии и пробыл на воле пять минут, его тут же взяла ФСБ. Фото
Мужчину задержали по делу о терроризме
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Свердловчанина задержали по делу о терроризме через пять минут после его выхода из колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«17 ноября в Свердловской области проведена межведомственная операция. Осужденный Е., освободившийся из ИК-10 (г. Екатеринбург) в 10:15, был задержан уже в 10:20 — через пять минут после выхода на свободу», — поделились в ведомстве. Документ о возбуждении нового уголовного дела был вынесен за четыре дня до освобождения фигуранта.
После подозреваемого доставили в следственный отдел УФСБ России по Свердловской области. Основанием стало постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к террористической деятельности).
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
