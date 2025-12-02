Свердловчанина задержали по делу о терроризме через пять минут после его выхода из колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«17 ноября в Свердловской области проведена межведомственная операция. Осужденный Е., освободившийся из ИК-10 (г. Екатеринбург) в 10:15, был задержан уже в 10:20 — через пять минут после выхода на свободу», — поделились в ведомстве. Документ о возбуждении нового уголовного дела был вынесен за четыре дня до освобождения фигуранта.