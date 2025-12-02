Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Боярский: решение по блокировке WhatsApp* пока не принято

В Госдуме ждут решения о блокировке WhatsApp* от Роскомнадзора
02 декабря 2025 в 16:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Роскомнадзор недавно снова напомнил мессенджеру о необходимости соблюдения правил распространения информации

Роскомнадзор недавно снова напомнил мессенджеру о необходимости соблюдения правил распространения информации

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блокировка WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пока обсуждается. Соответствующее решение по этому вопросу ждут от Роскомнадзора. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский.

«По WhatsApp* решение еще не реализовано. Мы ждем, какое решение примет Роскомнадзор», — заявил депутат во время эфира «Радио России». Его слова приводят «Вести». Требования к соблюдению правил распространения информации и социальных сетей были выдвинуты Роскомнадзором в отношении мессенджера в последний раз недавно. Соблюдения этих правил российские ведомства также требуют и от Telegram. 

Роскомнадзор напомнил мессенджеру о правилах, которые были озвучены еще несколько лет назад, однако не выполнялись площадкой. Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин подчеркивал, что владельцы мессенджера закрывают глаза на то, что площадка может использоваться в противоправных целях. 

Продолжение после рекламы

* принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал