Боярский: решение по блокировке WhatsApp* пока не принято

Роскомнадзор недавно снова напомнил мессенджеру о необходимости соблюдения правил распространения информации

Блокировка WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пока обсуждается. Соответствующее решение по этому вопросу ждут от Роскомнадзора. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский.

«По WhatsApp* решение еще не реализовано. Мы ждем, какое решение примет Роскомнадзор», — заявил депутат во время эфира «Радио России». Его слова приводят «Вести». Требования к соблюдению правил распространения информации и социальных сетей были выдвинуты Роскомнадзором в отношении мессенджера в последний раз недавно. Соблюдения этих правил российские ведомства также требуют и от Telegram.

Роскомнадзор напомнил мессенджеру о правилах, которые были озвучены еще несколько лет назад, однако не выполнялись площадкой. Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин подчеркивал, что владельцы мессенджера закрывают глаза на то, что площадка может использоваться в противоправных целях.

