В Челябинске у местного жителя, пытавшегося уйти от погони ДПС, загорелся автомобиль. Даже после этого он хотел избежать ответственности, но был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Нарушитель не справился с управлением, съехал с дороги на трамвайные пути и столкнулся с препятствием. Его автомашина загорелась. Экипаж сотрудников ДПС задержал попытавшегося покинуть место происшествие водителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

К месту оперативно стянулись пожарные. Они ликвидировали возгорание автомобиля. На гонщика же автоинспекторы составили несколько административных протоколов: за вождение в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление незарегистрированным ТС неисправностями, и за отсутствие действующего полиса ОСАГО.