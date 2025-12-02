Логотип РИА URA.RU
У челябинца загорелся автомобиль во время попытки уйти от погони ДПС. Видео

02 декабря 2025 в 16:43
Сотрудники ДПС задержали нарушителя

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске у местного жителя, пытавшегося уйти от погони ДПС, загорелся автомобиль. Даже после этого он хотел избежать ответственности, но был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Нарушитель не справился с управлением, съехал с дороги на трамвайные пути и столкнулся с препятствием. Его автомашина загорелась. Экипаж сотрудников ДПС задержал попытавшегося покинуть место происшествие водителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

К месту оперативно стянулись пожарные. Они ликвидировали возгорание автомобиля. На гонщика же автоинспекторы составили несколько административных протоколов: за вождение в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление незарегистрированным ТС неисправностями, и за отсутствие действующего полиса ОСАГО.

