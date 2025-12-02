ЕК пообещала предусмотреть возврат Центробанку России его активов

С начала этого года ЕС перевел Киеву свыше 18 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еврокомиссия заложит в новое предложение по кредиту для Украины механизм возможного возврата Центробанку России его замороженных активов. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. По ее словам, речь идет о юридических гарантиях на случай будущих обязательств ЕС перед российским регулятором.

«Это абсолютно необходимая часть дискуссий — обеспечение необходимой ликвидности для выполнения возможных обязательств по возврату активов, в данном случае — Центральному банку России», — заявила Пиньо на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Она уточнила, что механизм должен учитывать ситуацию, при которой европейским структурам потребуется вернуть российские суверенные активы, используемые сейчас для поддержки Киева. В проект включат инструменты для покрытия таких обязательств за счет доходов от замороженных резервов и других финансовых источников внутри Евросоюза. По ее словам, речь идет о процентах и прибыли от активов, а не об их прямой конфискации. Пиньо также отметила, что это важный элемент репарационного кредита.

По данным Еврокомиссии, после начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из этой суммы находятся в юрисдикции Евросоюза, в том числе примерно 180 млрд размещены на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. С января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 млрд евро из доходов, полученных от этих активов.