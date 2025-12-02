Логотип РИА URA.RU
Решетников: курс рубля будет пересмотрен в сторону его укрепления

02 декабря 2025 в 16:42
Министерство экономического развития РФ, по предварительной оценке, при апрельском уточнении прогноза, вероятнее всего, скорректирует заложенный в нем средний курс рубля в сторону его укрепления. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на международном инвестиционном форуме ВТБ.

