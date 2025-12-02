Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО полиция нашла школьника, который угрожал ножом прохожему в парке

02 декабря 2025 в 16:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полицейские установили подростка, который угрожал прохожему ножом за отказ дать сигарету

Полицейские установили подростка, который угрожал прохожему ножом за отказ дать сигарету

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полиция Ханты-Мансийска нашла школьника, который угрожал ножом прохожему в парке за отказ дать сигарету. С подростком работают сотрудники ПДН, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

«Подросток установлен, ранее он состоял на профилактическом учете. С ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе. Источник агентства в силовых структурах также добавил, что подросток не достиг 14-летнего возраста и не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске школьник с ножом угрожал прохожему за отказ дать сигарету. Очевидцы записали конфликт на видео и опубликовали в соцсетях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал