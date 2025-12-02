В ХМАО полиция нашла школьника, который угрожал ножом прохожему в парке

Полиция Ханты-Мансийска нашла школьника, который угрожал ножом прохожему в парке за отказ дать сигарету. С подростком работают сотрудники ПДН, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

«Подросток установлен, ранее он состоял на профилактическом учете. С ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе. Источник агентства в силовых структурах также добавил, что подросток не достиг 14-летнего возраста и не может быть привлечен к уголовной ответственности.