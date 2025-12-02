В ХМАО полиция нашла школьника, который угрожал ножом прохожему в парке
Полицейские установили подростка, который угрожал прохожему ножом за отказ дать сигарету
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Полиция Ханты-Мансийска нашла школьника, который угрожал ножом прохожему в парке за отказ дать сигарету. С подростком работают сотрудники ПДН, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
«Подросток установлен, ранее он состоял на профилактическом учете. С ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе. Источник агентства в силовых структурах также добавил, что подросток не достиг 14-летнего возраста и не может быть привлечен к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске школьник с ножом угрожал прохожему за отказ дать сигарету. Очевидцы записали конфликт на видео и опубликовали в соцсетях.
