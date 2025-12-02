Поезд Деда Мороза в Перми можно посетить бесплатно
Поезд Деда Мороза каждый год курсирует по России
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Поезд Деда мороза прибудет в Пермь 25 декабря. Все билеты на шоу уже проданы, но организаторы предусмотрели и бесплатные активности.
«Дедушка Мороз со Снегурочкой выйдут поприветствовать пермяков и устроят для них представление с танцами и песнями. После можно будет посетить бесплатные вагоны», — сообщает министерство транспорта Пермского края.
Так в вагоне №5 гостей ждет путешествие в царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал. Программа посещения рассчитана на 10-15 минут. Бесплатным будет также вход в вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фото-купе. Возможно, чтобы попасть в них, придется отстоять очередь. Прибытие состава запланирована на 14:00.
