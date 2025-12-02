Поезд Деда Мороза в Перми можно посетить бесплатно

Поезд Деда Мороза каждый год курсирует по России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поезд Деда мороза прибудет в Пермь 25 декабря. Все билеты на шоу уже проданы, но организаторы предусмотрели и бесплатные активности.

«Дедушка Мороз со Снегурочкой выйдут поприветствовать пермяков и устроят для них представление с танцами и песнями. После можно будет посетить бесплатные вагоны», — сообщает министерство транспорта Пермского края.