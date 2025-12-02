Война с Шыхлински, скандалы и община: что известно о задержанном азербайджанце Видади Мустафаеве

Видади Мустафаева задержали вечером 1 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 1 декабря в Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева. По предварительным данным, его могут подозревать в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Якобы его уголовное дело связано с махинациями при продаже земельных участков. Все, что известно о Мустафаеве и уголовном преследовании, — в материале URA.RU.

Биография

Мустафаеву 43 года. Он родился в Свердловске, вырос на ЖБИ. Отучился в школе №157, затем поступил в Уральский институт экономики, управления и права. Позже закончил академию госслужбы в Москве. Работал строителем, мастером по стяжке и даже оператором ЭВМ в седьмой больнице Екатеринбурга. Известно, что он является членом федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), который возглавляет Виталий Бородин. Также Мустафаев связан с региональной общественной организацией «Комитет общественного контроля».

Война с Шыхлински

Широкую известность Мустафаев получил после того, как стал публично критиковать прежнего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Он обвинял его в том, что тот не занимается воспитанием и интеграцией соотечественников. Видади не раз говорил, что Шыхлински может быть связан с криминалом.

В августе Шыхлински попал в следственный изолятор. Против него возбуждено дело о покушении на убийство прошлых лет и применении насилия к спецназовцу. Фигурантами по его делу проходят его сын-адвокат Мутвалы и несколько азербайджанцев по фамилии Сафаровы. После этого Видади заявил, что стал новым лидером азербайджанцев на Урале.

Шахин Шыхлински Фото: Илья Московец © URA.RU

Скандалы

Видади неоднократно и становился объектом критики. Его недоброжелатели говорили, что у него якобы есть судимость (Видади опровергал это). В медиа был эпизод возле кафе «Дориан Грей» в феврале 2024 года, когда Мустафаев якобы избил охранника. В разговоре с URA.RU Мустафаев говорил, что тогда заступился за беременную девушку. «Охранники оскорбляли ее мужа и хотели избить. Она стояла и плакала. Когда я вмешался, то получил в челюсть», — объяснял Видади в интервью URA.RU.

Кроме того, Мустафаев мог фигурировать в уголовном деле экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, обвиненного в даче многомиллионной взятки. Разбирательство над ним идет в военном суде. Сам Видади говорил, что не имеет к этому никакого отношения.

Уголовное дело

По предварительным данным, показания против Видади мог дать его товарищ Навруз Садатов, который якобы рассказал, что Мустафаев может быть причастен к махинациям с землей. Кроме того, в материалах дела может фигурировать компания ООО «Агропродукт», чьи бывшие сотрудники, в том числе экс-директор, также пожаловались на Мустафаева.

Его сторонники считают, что Видади стал жертвой оговорa. «Сегодня защита смогла ознакомиться и выяснить, что основанием для всего этого стало заявление гражданина Азербайджана, не имеющего российского гражданства. Он утверждает, что Видади „похитил у него деньги путем обмана“. При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства: ни договоров, ни расписок, ни расшифровок телефонных переговоров — только голословное заявление», — заявил председатель Комитета общественного контроля Сергей Сиов.