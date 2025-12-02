Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области двух рыбаков незаконно обвинили в браконьерстве

В Тюменской области инспектора Росрыболовства осудили за подделку протоколов
02 декабря 2025 в 17:12
Инспектор Росрыболовства подделывал протоколы, чтобы улучшить показатели работы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тобольский городской суд (Тобольск, Тюменская область) признал 40‑летнего инспектора Нижнеобского территориального управления Росрыболовства виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств по гражданскому или административному делу. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы тюменских судов.

«Суд признал бывшего старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области виновным. В фальсификации доказательств по двум делам об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе судов.

Следствием установлено, что в июле 2024 года инспектор, выполняя задание по надзору на водных объектах рыбохозяйственного значения в Тобольском, Вагайском и Уватском районах, подделал доказательства по двум административным делам в отношении граждан И. и Ф. Следствие установило, что он составил протоколы о якобы незаконном вылове рыбы без разрешения. На участке, закрытом для любительского и спортивного рыболовства.

Для оформления фиктивных материалов он использовал копии документов пострадавших, полученные от знакомого, а подписи за них поставил сам. Аналогичным образом он подделал автографы понятых в протоколах об изъятии рыболовных сетей и в план-схемах мест предполагаемых нарушений. Вещдоками стали рыболовные сети, упакованные в мешки и опечатанные. Затем сфальсифицированные материалы были направлены в мировой суд.

В суде бывший инспектор признал вину и раскаялся. Мужчина был оштрафован на 100 тысяч рублей.

