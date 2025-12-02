Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины в лесу

02 декабря 2025 в 17:05
Пропавшим числился мужчина 1949 года рождения

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (Пермский край) 2 декабря поступила заявка от сотрудников полиции о проведении поисков ранее пропавшего мужчины в лесном массиве между деревнями Кукуй и Подъельники. Для выполнения работ на место выехало дежурное отделение спасателей ГОР 8.

«По прибытии спасатели организовали поисковые мероприятия как пешком, так и с использованием аварийно-спасательного автомобиля. Спустя два часа с начала поисков тело мужчины 1949 года рождения без признаков жизни было обнаружено в лесном массиве», — сообщает поисково-спасательная служба КМО (16+) в соцсети «Вконтакте».  

Пропавшего нашли на расстоянии около 300 метров от деревни Кокуй. Тело было передано сотрудникам полиции.

