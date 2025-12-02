Аксаков: карты МИР заработают в Индии уже в 2026 году

Индийская сторона поддерживает интеграцию платежной инфраструктуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Карты российской платежной системы «Мир» могут начать полноценно обслуживаться в Индии уже в 2026 году. Такой прогноз URA.RU озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я допускаю, что в 2026 году эта проблема уже будет полностью решена, и карту „Мир“ будут принимать», — сказал Аксаков в беседе с URA.RU, комментируя ход переговоров между двумя странами. По его словам, индийская сторона «с пониманием» относится к инициативе запуска российской карты и в целом поддерживает интеграцию платежной инфраструктуры.

Одним из главных бенефициаров запуска карт «Мир» в Индии могут стать российские туристы. Сейчас при поездке в Индию гражданам РФ приходится везти с собой значительные объемы наличной валюты или искать обходные способы оплаты, что создает дополнительные риски и неудобства. «Многие россияне сюда ездят в Индию, и когда карта „Мир“ будет использоваться для оплаты товаров, услуг, то, естественно, индийская сторона тоже от этого выиграет, потому что не надо будет нашим россиянам тащить с собой объемы наличности, ну и создавать проблемы, в том числе для таможенных служб и так далее», — пояснил Аксаков.

