Скандальная тюменская блогерша снялась в главном новогоднем шоу

Блогер из Ишима Анастасия Шумилова, которую ранее уволили со скандалом из тюменской школы, приняла участие в съемках новогоднего шоу «Голубой огонек». Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Еду в киностудию на съемки „Голубого огонька“. Всю жизнь смотрела эту новогоднюю программу по ТВ, а тут буду сама в ней участвовать и в праздничную ночь смотреть на себя по телевизору с семьей. <...> Сегодня выступают Алсу, Нонна Гришаева, Ани Лорак, Олег Газманов и многие другие», — рассказала девушка.