Скандальная тюменская блогерша снялась в главном новогоднем шоу
Шумилова прославилась после истории с ее увольнением из школы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Блогер из Ишима Анастасия Шумилова, которую ранее уволили со скандалом из тюменской школы, приняла участие в съемках новогоднего шоу «Голубой огонек». Об этом она рассказала в своем telegram-канале.
«Еду в киностудию на съемки „Голубого огонька“. Всю жизнь смотрела эту новогоднюю программу по ТВ, а тут буду сама в ней участвовать и в праздничную ночь смотреть на себя по телевизору с семьей. <...> Сегодня выступают Алсу, Нонна Гришаева, Ани Лорак, Олег Газманов и многие другие», — рассказала девушка.
Шумилова прославилась после истории с ее увольнением из школы. Тогда руководство учреждения не устроило, что учительница снимается в откровенных фотосессиях. В социальных сетях девушку затравили из-за фотографий, на которых она запечатлена в купальнике и демонстрирует татуировки. Скандал вышел за пределы Тюменской области, ее приглашали на шоу «Мужское/Женское».
- ева02 декабря 2025 17:27Хорошими делами прославиться нельзя