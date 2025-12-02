В ГД планируют ввести для сделок с недвижимостью «период охлаждения», чтобы избежать мошенничества

Аксаков сообщил, что «период охлаждения» позволит обдумать свои действия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Госдуме обсуждают введения «периода охлаждения» и дополнительных гарантий для сделок с жильем на фоне резонансных «бабушкиных схем» и так называемого «дела Долиной». Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы смотрим сейчас законодательство, что там надо отрегулировать, может быть, период охлаждения, может быть, иные гарантийные условия для того, чтобы покупатель, если оплатил, он должен быть защищен. Либо квартира, либо деньги, которые он внес за эту квартиру, должны быть ему возвращены», — заявил Аксаков в разговоре с URA.RU. По его словам, конкретные изменения планируется сформулировать уже в декабре этого года, а сами поправки могут быть приняты в 2026 году.

Он также пояснил, что «период охлаждения» может составить, к примеру, две недели после сделки. За это время продавец, в том числе пожилой человек, сможет официально подтвердить или оспорить свое волеизъявление. Если собственник заявит, что продал жилье по неосторожности или под давлением, параметры защиты будут определяться законом. При этом, подчеркнул Аксаков, если за две недели никаких претензий не заявлено, квартира должна окончательно переходить добросовестному покупателю.

Он добавил, что полностью защитить одновременно и продавца, и покупателя невозможно, поскольку мошенники часто прикрываются статусом «добросовестной стороны» и выигрывают суды, используя действующие нормы. Поэтому, по его словам, решение должно быть «взвешенным», с учетом судебной практики и рисков злоупотреблений. В качестве одного из инструментов рассматривается страхование титула — страховая защита права собственности на квартиру, в том числе при покупке без ипотеки.

Аксаков уточнил, что сейчас эксперты и депутаты анализируют, какие именно изменения потребуются в действующем законодательстве, чтобы минимизировать случаи лишения жилья добросовестных покупателей при последующем оспаривании сделок. Подходы, по его словам, должны быть сформулированы до конца года, после чего начнется подготовка конкретных законопроектов.

О возможном введении «периода охлаждения» ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эта мера позволит продавцу за семь дней взвешенно принять решение, пока деньги покупателя будут заблокированы на спецсчете. В таких сделках запретят наличный расчет, а продавец единственного жилья должен будет подтвердить наличие другого места проживания.

Володин отметил, что инициатива направлена на защиту граждан от мошенничества. По его данным, в 2023 году было признано недействительными более трех тысяч сделок с участием пенсионеров, а количество аннулированных договоров за два года выросло на 20%, передает 360.ru.

Актуальность проблемы подчеркивает громкая история с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Летом 2024 года мошенники под видом «защиты денег» убедили народную артистку продать ее квартиру в Хамовниках и отдать им все полученные от сделки средства. Когда обман вскрылся, суд признал договор купли-продажи недействительным. Суд также постановил изъять квартиру у покупательницы, Полины Лурье, и вернуть ее Ларисе Долиной.