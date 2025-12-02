Колдуны на сцене: история братьев, победивших в шоу «Две звезды: Семейный подряд»

Дмитрий Колдун одержал победу в шоу вместе с братом Георгием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Братья Колдуны, чьи творческие пути разошлись много лет назад, вновь объединились и одержали победу. В 2025 году они разделили первое место в шоу «Две звезды. Семейный подряд» с дуэтом Ольги Кормухиной и Алексея Белова. О том, как братья пришли к успеху каждый своей дорогой — в материале URA.RU.

Детство и юность братьев Колдунов

Братья родились в интеллигентной семье педагогов-географов. Георгий родился 9 декабря 1976 года и с детства был активным и разносторонним: мальчик обожал фигурное катание с волейболом, занимался метанием копья и играл на гитаре. Спустя девять лет на свет появился Дмитрий — именно Георгий придумал имя новорожденному брату и много с ним возился.

Семейная идиллия Колдунов рухнула, когда Георгию было 15, а Дмитрию — 6 лет. Родители развелись. Разлом семьи оставил глубокий след в душе мальчиков. Георгий, оставшись с отцом и бабушкой, сохранил связь с матерью, но вынужден был быстро взрослеть. Дмитрий же, пережив травму расставания родителей, дал себе слово: его собственная семья будет нерушимой.

Продолжение после рекламы

Дмитрий Колдун продолжает поддерживать теплые отношения с мамой Фото: instagram / koldunmedia (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В школьные годы их пути начали расходиться. Георгий, закончив школу с физико-математическим уклоном, поступил на географический факультет в Белорусский государственный университет, позже отработав пару лет школьным учителем.

Дмитрий же с детства мечтал стать врачом, поэтому его отправили учиться в химико-биологическую гимназию. Но параллельно с учебой юноша открывал в себе талант музыканта: играл в гитарном трио «Тяжелый колесный плуг», исполняя песни на белорусском языке.

Затем Дмитрий, вслед за братом, поступил в БГУ, но на химический факультет. Однако сцена манила талантливого артиста сильнее пар и пробирок. Он пел на университетских капустниках, вошел в состав местной группы, а вскоре и вовсе забросил учебу.

Возможно, ключевую роль в выборе жизненного пути сыграл пример старшего брата: пока Дмитрий только решался заняться шоу-бизнесом, Георгий уже работал моделью, побеждал в конкурсе «Суперфотомодель Беларуси» и постепенно вливался в медийную среду.

Начало карьеры Дмитрия и Георгия Колдунов

2000-е стали временем стремительного старта для братьев. Старший, Георгий, нашел себя на телевидении: в период с 2007 по 2014 год он был бессменным ведущим интеллектуальной игры «Один против всех» на белорусском СТВ. Не забывал Георгий и о музыке: в 2007 году одержал победу на конкурсе молодых исполнителей в Витебске, а в 2008-м выпустил дебютный альбом авторских песен «Фрагменты». И пока старший брат развивался в родной стране, младший отправился покорять Россию.

Георгий шел к успеху медленно, но уверенно Фото: Zelenoglazaya / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Дмитрий ворвался на российскую эстраду в 2004 году. В финале проекта «Народный артист-2» он стал одним из самых запоминающихся артистов. Также музыкант решил кардинально изменить имидж, став блондином по воле стилиста Сергея Зверева.

В 2006 году произошел прорыв в карьере Дмитрия: он попал на «Фабрику звезд-6». Его исполнение хита Scorpions «Still Loving You» потрясло самих легенд рока. Немецкий рокер Клаус Майне даже пригласил юного певца в совместный тур, а после подарил ему гитару. Победа на «Фабрике» открыла для Дмитрия все двери.

Вершиной ранней карьеры Дмитрия стало «Евровидение-2007». Однако история с песней, которую исполнил белорусский музыкант, драматична: изначальный вариант «Get Up» от наставника Виктора Дробыша оказался плагиатом. За одну ночь Дмитрий доработал черновик своей собственной песни «Ангел мечты». А когда финалистам дали шанс сменить композицию, Филипп Киркоров предложил артисту выбрать «Work Your Magic». С этой песней Колдун выиграл национальный отбор, обойдя даже Диану Гурцкую, и занял в Хельсинки историческое для Беларуси 6-е место.

Продолжение после рекламы

Музыкальный успех братьев Колдунов

После «Евровидения» Дмитрий стал настоящей звездой. К 2008 году он получил «Золотой граммофон» за хит «Дай мне силу», ненадолго вошел в группу «К.Г.Б.», сыграл главную роль в рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и открыл свою студию звукозаписи. Его дискография пополнялась альбомами: дебютный «Колдун» (2009), «Ночной пилот» (2012), «Город больших огней» (2013), «Манекен» (2015). Также Дмитрий оставался востребованным участником таких телешоу, как «Точь-в-точь» и «Три аккорда».

Георгий, в отличие от брата, двигался к успеху менее размашистыми шагами. Не забывая о педагогике, он несколько лет работал вожатым в детском лагере «Бригантина» и семь сезонов вел викторину для школьников «Я знаю!».

Дмитрий Колдун быстро стал гастролирующей звездой Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Не забывал артист и про музыку: Георгий Колдун выпустил альбом «Стереорай» в 2014 году. Музыкант попытал счастье в шоу «Голос» в 2013 году, но не покорил наставников. Но зато на украинском «X-факторе» в 2019 году Георгий взял серебро. К 2021 году старший брат стал ведущим шоу «Подъем», а через год возглавил программу о ремонте «Квартирный вопрос. By».

Несмотря на то, что дороги братьев разошлись еще давно, Георгий и Дмитрий не забывали о совместном творчестве. Колдуны выпустили совместный клип «Быть может», а также вместе снимались в программах «Звезды сошлись» и «Дуэты». А в 2023 году братья вошли в сотню экспертов шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов».

Личная жизнь братьев Колдунов

Младший брат, Дмитрий, реализовал свою детскую мечту — и нашел семейное счастье. Его женой стала Виктория Хомицкая, врач-гематолог, с которой он познакомился еще в школе. Они поженились в 2012 году, спустя год в паре родился сын Ян, а в 2016-м — дочь Алиса. Семья живет в основном в Минске, хотя в Москве у певца есть квартира для работы. Дмитрий сознательно ограждает семью от публичности, ценя тишину и стабильность.

Георгий же долго хранил личную жизнь в тайне, отшучиваясь о позднем «греческом» браке. Для поклонников стала сенсацией новость о рождении сына Эмиля в феврале 2022 года. Мать ребенка — дизайнер Мария Бургимович, создательница бренда детской одежды. Георгий построил для семьи дом за городом, с удовольствием занимаясь бытом и воспитанием. Став отцом в 45 лет, он признался, что это дало ему новый стимул следить за здоровьем.

Где сейчас братья Колдуны

Сегодня Дмитрий продолжает активную гастрольную и студийную деятельность. В 2024 году он выпустил альбом «Верю в хорошее» и снял клип на песню «Мэрилин Монро». Он частый гость на ТВ: его можно увидеть в передачах «Привет, Андрей!» и «Когда все дома». На концерте в январе 2025-го с ним на сцене неожиданно дебютировала дочь Алиса.

Продолжение после рекламы

Георгий в последние годы активно развивает свой авторский тренинг «Непросто быть настоящим», на котором учит всех желающих правильной речи и секретам публичных выступлений. Старший брат остается востребованным телеведущим и музыкантом.