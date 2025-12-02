Логотип РИА URA.RU
Долиной запретили посещать ресторан в Челябинске

02 декабря 2025 в 17:09
Ларисе Долиной запретили посещать ресторан в Челябинске

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Ресторан «Слон» в Челябинске присоединился к кулинарному сообществу и запретил вход певице Ларисе Долиной. Об этом сообщается на официальной странице ресторана в соцсетях.

«С сегодняшнего дня мы запрещаем Ларисе Долиной посещать ресторан „Слон“. Больше она не сможет наслаждаться нашей авторской кухней и коктейлями, слушать музыку и сидеть с бокалом игристого за ужином», — указано на странице ресторана в соцсети «ВКонтакте».

Бойкот певице Долиной начали объявлять в заведениях по всей России после инцидента с мошенниками, которым она отдала деньги от продажи квартиры. Суд постановил вернуть недвижимость Долиной, таким образом покупательница жилья певицы Полина Лурье осталась без собственности и денег. После массовой критики в соцсетях вокалистка закрыла комментарии, однако более старые посты до сих пор доступны для выражения эмоций. 

