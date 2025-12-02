Ларисе Долиной запретили посещать ресторан в Челябинске Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Ресторан «Слон» в Челябинске присоединился к кулинарному сообществу и запретил вход певице Ларисе Долиной. Об этом сообщается на официальной странице ресторана в соцсетях.

«С сегодняшнего дня мы запрещаем Ларисе Долиной посещать ресторан „Слон“. Больше она не сможет наслаждаться нашей авторской кухней и коктейлями, слушать музыку и сидеть с бокалом игристого за ужином», — указано на странице ресторана в соцсети «ВКонтакте».