Ларисе Долиной запретили посещать ресторан в Челябинске
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Ресторан «Слон» в Челябинске присоединился к кулинарному сообществу и запретил вход певице Ларисе Долиной. Об этом сообщается на официальной странице ресторана в соцсетях.
«С сегодняшнего дня мы запрещаем Ларисе Долиной посещать ресторан „Слон“. Больше она не сможет наслаждаться нашей авторской кухней и коктейлями, слушать музыку и сидеть с бокалом игристого за ужином», — указано на странице ресторана в соцсети «ВКонтакте».
Бойкот певице Долиной начали объявлять в заведениях по всей России после инцидента с мошенниками, которым она отдала деньги от продажи квартиры. Суд постановил вернуть недвижимость Долиной, таким образом покупательница жилья певицы Полина Лурье осталась без собственности и денег. После массовой критики в соцсетях вокалистка закрыла комментарии, однако более старые посты до сих пор доступны для выражения эмоций.
