Дом моды Prada купил бренд Versace
О планируемой продаже холдинг Capri Holdings сообщил в апреле
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Prada купил у холдинга Capri Holdings бренд Versace. Цена сделки составила 1,4 миллиарда долларов. Об этом Дом моды сообщил в своем релизе.
«Prada S.p.A. сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — написал Prada. Заявление приводит издание «РИА Новости».
О том, что холдинг Capri Holdings намерен продать бренд, стало известно в апреле. Тогда цена планируемой сделки составляла 1,375 миллиарда долларов.
