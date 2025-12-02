Путин передал киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга
02 декабря 2025 в 16:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин распорядился передать киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт‑Петербурга. Соответствующее решение закреплено в Указе Президента РФ от 2 декабря 2025 года № 879, текст которого опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал