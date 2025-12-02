Житель Крыма зарубил 12-летнего племянника и пытался убить его мать и брата

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, а также покушении на убийство его матери и малолетнего брата», — говорится в сообщении. Отмечается, что женщина и ее младший сын остались живы благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь родственника, проживающего в этом же доме. Сейчас потерпевшие находятся в реанимационном отделении больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.