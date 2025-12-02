Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Две сотни ямальцев заболели гриппом за неделю

Более 160 ямальцев госпитализированы в больницы региона с ОРВИ
02 декабря 2025 в 17:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Статистика приведена за 48 неделю 2025 года

Статистика приведена за 48 неделю 2025 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

За 48-ю неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 6373 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. 

«За 48 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 6373 случаев ОРВИ. Из них 4405 случаев среди детского населения до 18 лет», — отмечено в сообщении ведомства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре добавили, что в больницы Ямала было госпитализировано более 167 человек. И х диагноз — ОРВИ. При этом среди поступивших в медицинские центры был 141 ребенок. Гриппом же за неделю заболели 246 человек.

Продолжение после рекламы

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за 46-ю неделю 2025 года на Ямале зарегистрировали 4371 случай ОРВИ и 17 случаев гриппа, преимущественно штамма А(H3N2), при этом все заболевшие гриппом были непривиты. Тогда в больницы округа направили 80 человек с симптомами ОРВИ, а прививки от гриппа сделали более 215 тысяч взрослых и около 96 тысяч детей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал