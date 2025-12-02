Две сотни ямальцев заболели гриппом за неделю

Статистика приведена за 48 неделю 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

За 48-ю неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 6373 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За 48 неделю 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 6373 случаев ОРВИ. Из них 4405 случаев среди детского населения до 18 лет», — отмечено в сообщении ведомства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре добавили, что в больницы Ямала было госпитализировано более 167 человек. И х диагноз — ОРВИ. При этом среди поступивших в медицинские центры был 141 ребенок. Гриппом же за неделю заболели 246 человек.

