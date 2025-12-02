Чучела стоят в музее, а в лесу будут другие фигуры Фото: Данил Постаногов © URA.RU

В Пермском крае на территорию заповедника «Вишерский» привезли фигуры лесных животных и птиц. Они украсят местный экопарк «Легенды Вишеры».

«Часть фигур „перезимует“ в теплых помещениях. Вторая часть останется на улице около музея природы заповедника. На них мы протестируем морозоустойчивость изделий. Третья часть — проведет зиму в музее природы, где с фигурками животных смогут познакомиться посетители. Животных можно трогать, гладить, разглядывать вблизи и фотографироваться с ними», — рассказали в заповеднике. В соцсети «ВКонтакте» «Вишерского» опубликовано видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что на создание экопарка Вишерский заповедник выиграл грант Президентского фонда природы. Реализация проекта уже началась. На территории парка планируется создание новых образовательных объектов и запуск различных программ для гостей. Для обеспечения порядка на экотропе установят видеокамеры.