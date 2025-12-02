Логотип РИА URA.RU
В Перми этой зимой не будет катка на набережной

Пермяки останутся без катка на набережной перед Новым годом
02 декабря 2025 в 17:22
В том году в организации принимал участие частный бизнес

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В предстоящий зимний сезон каток на городской набережной Перми работать не будет. Прошлой зимой ледовая площадка на набережной была организована как своего рода подарок жителям и гостям Перми со стороны частного бизнеса.

«В нынешнем сезоне аналогичных инициатив от представителей бизнеса пока не поступало. В том сезоне с организацией пространства помогал автомобильный дилер», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на Пермскую дирекцию по организации городских культурно-массовых мероприятий.

В 2024 году каток открылся в конце декабря и функционировал до середины февраля. Он был размещен в амфитеатре набережной, площадь ледовой поверхности превышала 1000 квадратных метров.

