Детям Урала готовят новогодние подарки по поручению полпреда Жоги

Полпред Жога поручил уральским регионам подготовить новогодние подарки для детей
02 декабря 2025 в 17:19
Полпред Жога поручил обеспечить безопасность детей на Новый Год

Полпред Жога поручил обеспечить безопасность детей на Новый Год

Фото: Илья Изотов © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поставил перед главами регионов задачу организовать празднование Нового года для детей из социально незащищенных категорий. На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами он призвал заранее обеспечить закупку подарков и безопасное проведение мероприятий. Совещание прошло 2 декабря, одним из его вопросов стала текущая социально-экономическая ситуация в субъектах УрФО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. 

«Новый год — это прежде всего праздник для детей. Прошу регионы уже сейчас приступить к проработке вопросов, связанных с поздравлением воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей наших героев, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, и других категорий ребят. Необходимо обеспечить своевременную закупку подарков и безопасную организацию праздничных мероприятий», — поручил полпред Артем Жога.

Также в ходе совещания полпред заслушал доклады главных федеральных инспекторов о текущей социально-экономической ситуации в шести субъектах, входящих в Уральский федеральный округ.

