Детям Урала готовят новогодние подарки по поручению полпреда Жоги
Полпред Жога поручил обеспечить безопасность детей на Новый Год
Фото: Илья Изотов © URA.RU
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поставил перед главами регионов задачу организовать празднование Нового года для детей из социально незащищенных категорий. На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами он призвал заранее обеспечить закупку подарков и безопасное проведение мероприятий. Совещание прошло 2 декабря, одним из его вопросов стала текущая социально-экономическая ситуация в субъектах УрФО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
«Новый год — это прежде всего праздник для детей. Прошу регионы уже сейчас приступить к проработке вопросов, связанных с поздравлением воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей наших героев, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, и других категорий ребят. Необходимо обеспечить своевременную закупку подарков и безопасную организацию праздничных мероприятий», — поручил полпред Артем Жога.
Совещание прошло 2 декабря, одним из его вопросов стала текущая социально-экономическая ситуация в субъектах УрФО. Также в ходе совещания полпред заслушал доклады главных федеральных инспекторов о текущей социально-экономической ситуации в шести субъектах, входящих в Уральский федеральный округ.
