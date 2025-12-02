Силуанов назвал главное преимущество российской экономики
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Россия зовет!» заявил, что уровень государственного долга РФ в среднесрочной перспективе не должен превышать 20% валового внутреннего продукта, что он рассматривает как одно из ключевых преимуществ отечественной экономики. По словам Силуанова, в актуальном среднесрочном прогнозе закреплено ограничение госдолга на уровне ниже порогового значения в 20% ВВП, и именно это, как подчеркнул министр, следует считать конкурентным преимуществом российской экономической модели.
