Россияне массово осудили Долину из-за дела о продаже квартиры

На фоне волны критики, Долина закрыла комментарии в своем аккаунте Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россияне массово осудили поведение народной артистки РФ Ларисы Долиной в связи с делом о ее квартире. Певица, ставшая жертвой мошенников в августе 2024 года, продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, однако вскоре выяснилось, что сделка была незаконной.

По данным опроса, проведенного «Лента.ру», 95% респондентов выразили недовольство действиями артистки, считая, что жилье ей уже не принадлежало. «Только пять процентов респондентов сказали „Нет, конечно. Она вернула свое жилье“», — пишет издание.

Ситуация с продажей квартиры Долиной обострилась после того, как суд признал, что квартира должна остаться за певицей. Мать-одиночка Полина Лурье, купившая жилье, подала жалобу, и дело привлекло внимание общественности. В результате громкого разбирательства возникли вопросы о правомерности действий Долиной и ее ответственности за продажу квартиры. После этого инцидента на рынке вторичного жилья наблюдается рост случаев мошенничества. Злоумышленники начали использовать так называемую «схему Долиной».

Продолжение после рекламы