Россияне массово осудили Долину из-за дела о продаже квартиры
На фоне волны критики, Долина закрыла комментарии в своем аккаунте
Россияне массово осудили поведение народной артистки РФ Ларисы Долиной в связи с делом о ее квартире. Певица, ставшая жертвой мошенников в августе 2024 года, продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, однако вскоре выяснилось, что сделка была незаконной.
По данным опроса, проведенного «Лента.ру», 95% респондентов выразили недовольство действиями артистки, считая, что жилье ей уже не принадлежало. «Только пять процентов респондентов сказали „Нет, конечно. Она вернула свое жилье“», — пишет издание.
Ситуация с продажей квартиры Долиной обострилась после того, как суд признал, что квартира должна остаться за певицей. Мать-одиночка Полина Лурье, купившая жилье, подала жалобу, и дело привлекло внимание общественности. В результате громкого разбирательства возникли вопросы о правомерности действий Долиной и ее ответственности за продажу квартиры. После этого инцидента на рынке вторичного жилья наблюдается рост случаев мошенничества. Злоумышленники начали использовать так называемую «схему Долиной».
На фоне масштабной волны критики, Долина закрыла возможность оставлять комментарии в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Опция комментирования отключена в публикациях, размещенных начиная с конца ноября. При этом под старыми постами комментарии по ‑прежнему доступны, и значительная их часть носит критику.
