Решетников: курс рубля будет пересмотрен в апреле

Решетников заявил, что в 2026 году курс рубля будет существенно крепче

В апреле 2026 года прогноз по курсу рубля будет пересмотрен в сторону укрепления. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу», — заявил Решетников на форуме «Россия зовет!». Его слова передает корреспондент URA.RU.

Министр подчеркнул, что сильный рубль представляет собой один из вызовов для национальной экономики. По его оценке, в стратегической перспективе обменный курс рубля окажется значительно крепче, чем предполагалось еще примерно два года назад.

В Москве 2–3 декабря проходит 16-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Он проводится с 2009 года. В 2025 году форум впервые прошел в нескольких российских городах и завершится итоговым мероприятием в Москве.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов высказал мнение, что если Банк России в декабре снизит ключевую ставку до 16%, курсы иностранных валют изменятся, но незначительно. По его словам, возможное снижение ставки на итоговом заседании 19 декабря ожидаемо для участников финансового рынка, поэтому резких колебаний курса рубля это не должно вызвать.