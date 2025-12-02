Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Петербурга

«В целях развития кинопроизводства в Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества „Киностудия „Ленфильм“ (Санкт-Петербург)“, — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Передача акций должна быть осуществлена в срок до шести месяцев. Соответствующее распоряжения вступает в силу со 2 декабря текущего года в день подписания указа.