Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Петербурга

Указ президента РФ о передаче «Ленфильма» Петербургу вступает в силу 2 декабря
02 декабря 2025 в 17:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Указ о приобретении Санкт-Петербургом киностудии вступает в силу со дня подписания

Указ о приобретении Санкт-Петербургом киностудии вступает в силу со дня подписания

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Киностудия «Ленфильм» передается в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение было подписано президентов России Владимиром Путиным

«В целях развития кинопроизводства в Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества „Киностудия „Ленфильм“ (Санкт-Петербург)“, — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Передача акций должна быть осуществлена в срок до шести месяцев. Соответствующее распоряжения вступает в силу со 2 декабря текущего года в день подписания указа. 

Идею передачи киностудии Петербургу Владимир Путин поддержал в сентябре. С этой инициативой ранее выступили министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал