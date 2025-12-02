В Кургане и Шадринске ожидают слабый снег с дождем
3 декабря в Кургане и Шадринске прогнозируют около +1 градуса
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане и Шадринске 3 декабря к вечеру ожидается небольшой снег с дождем. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и популярных ресурсов погоды.
«В Кургане 3 декабря ожидается ночью переменная облачность без осадков, температура -1,-3 градусов. Днем переменная облачность, небольшой мокрый снег, +1,+3 градусов при юго-западном ветре», — указана на сайте ЦГМС.
По данным gismeteo.ru, в Кургане днем будет до +1, около 17 часов вечера пройдет небольшой снег с дождем. В Шадринске снег с дождем прогнозируется уже с 14 часов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установилась аномально теплая погода для ноября и декабря, снежный покров ожидается к концу первой декады месяца.
Прогноз погоды на 3 декабря в Шадринске
Фото: gismeteo.ru
