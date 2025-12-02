Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Кургане и Шадринске ожидают слабый снег с дождем

02 декабря 2025 в 17:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
3 декабря в Кургане и Шадринске прогнозируют около +1 градуса

3 декабря в Кургане и Шадринске прогнозируют около +1 градуса

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане и Шадринске 3 декабря к вечеру ожидается небольшой снег с дождем. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и популярных ресурсов погоды.

«В Кургане 3 декабря ожидается ночью переменная облачность без осадков, температура -1,-3 градусов. Днем переменная облачность, небольшой мокрый снег, +1,+3 градусов при юго-западном ветре», — указана на сайте ЦГМС.

По данным gismeteo.ru, в Кургане днем будет до +1, около 17 часов вечера пройдет небольшой снег с дождем. В Шадринске снег с дождем прогнозируется уже с 14 часов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установилась аномально теплая погода для ноября и декабря, снежный покров ожидается к концу первой декады месяца.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Прогноз погоды на 3 декабря в Шадринске

Фото: gismeteo.ru

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал