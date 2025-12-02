В Кургане и Шадринске ожидают слабый снег с дождем

В Кургане и Шадринске 3 декабря к вечеру ожидается небольшой снег с дождем. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и популярных ресурсов погоды.

По данным gismeteo.ru, в Кургане днем будет до +1, около 17 часов вечера пройдет небольшой снег с дождем. В Шадринске снег с дождем прогнозируется уже с 14 часов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установилась аномально теплая погода для ноября и декабря, снежный покров ожидается к концу первой декады месяца.