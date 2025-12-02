Жители Нижневартовска жалуются на плохую работу общественного транспорта

В Нижневартовск водители не соблюдают интервал движения (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) пассажиры массово жалуются на несоблюдение интервала движения водителями автобусов, из-за чего опаздывают к месту назначения. Сообщения об этом регулярно появляются в социальных сетях.

«Люди постоянно жалуются на работу маршрутов, ходят как попало, вот опять 8, время 06:30, а они паровозиком на конечную остановку только едут, каким образом успевать на работу, примите пожалуйста уже какие-то меры», — говорится в одном из постов в паблике «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Автора поддерживают другие горожане, указывая на то, что водители автобусов часто не соблюдают интервал движения, из-за чего не могут во время попасть в нужную точку.

В пресс-службе перевозчика «Домтрансавто» URA.RU сообщили, что один из автобусов этого маршрута ехал строго в соответствии с расписанием. «Один из автобусов ехал строго в соответствии с расписанием, другой автобус выехал на семь минут раньше», — уточнили в транспортной компании.

