За крупной щукой: где челябинские рыбаки штурмуют тонкий лед ради первых трофеев

Наледь на челябинских озерах в декабре продолжает быть крайне опасной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области, несмотря на крайне опасную толщину наледи, опытные рыбаки уже открыли сезон и делятся уловами. На каких озерах и реках региона лед хоть немного окреп, а где рыбалка превращается в русскую рулетку — рассказывает URA.RU.

Как сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС), начало декабря остается опасным временем для выхода на лед — накануне в регионе погиб мужчина, провалившись в тонкую наледь. Однако это не остановило заядлых рыбаков: первые отчеты об улове на «твердой воде» уже заполнили соцсети.

Где ловят с начала холодов

С конца ноября челябинцы активно хвастались крупными щуками. Больше всего трофеев доставали на Аргазинском водохранилище. Многие рыбаки признаются, что перешли на маленькие водоемы, не раскрывая точных локаций. Один из них все же выдал свою удачу: трофейных щук он поймал в пруду поселка Ленинский под Миассом.

Продолжение после рекламы

«Лед 5 см трещит. Возле берега. Далеко не ходил. Глубина 1,5 м. Шершни», – сообщил челябинец в telegram-канале «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет».

Опытные рыбаки открыли сезон трофейными щуками Фото: Илья Московец © URA.RU

На озере Терптяги также ловят трофеи: рыбаки доставали щук весом до пяти килограммов. Но и тут все повторяют одно и то же: лед едва держит.

«Лед реально опасный. Местами трещит на озере Терптяги», — рассказал один из рыбаков, выловивший три мясистых щуки.

На озере Шаблиш сезон открыли караси — улов там крупный. Такая же ситуация наблюдается на озере Большие Сагаусты в Сосновском районе. Один из челябинцев рассказал о удачной рыбалке и в Уйском районе.

«Съездили на болото 200 на 150 метров. Клевала только подавай. Где-то в полях: небольшой разрезик в Уйском районе, место точное не скажу. На жерлицы, лед 12 сантиметров», — поделился он, поймав около 15 килограммовых щук.

Куда устремились рыбаки в начале прошлого сезона

Опытные рыбаки открывали прошлую зиму тоже с охоты на щуку. Однако в 2024 году на тонкий лед удалось выйти уже в первую неделю ноября. На реке Веселка под Златоустом наблюдалось множество поклевок, хотя крупные экземпляры тогда попадались редко. Более внушительный хищник ловился на озере Чебаркуль, куда советовали заходить со стороны села Давлетово (Башкирия).

В прошлом году сезон открыли на месяц раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многие открывали сезон на реке Гумбейка у поселка Остроленский, несмотря на тонкую наледь и местами заметные промоины. В Агаповском районе на той же реке рыбалка на щуку проходила удачно.

Самым надежным льдом прошлого сезона называли озеро Селезянь в Еткульском районе — там толщина доходила до 10 сантиметров. В Уйско-Чебаркульской деревне (Октябрьский район) первыми попадались караси, а неподалеку от села Филимоново отмечали стабильное ледообразование.

На Южноуральском водохранилище в начале прошлого сезона удавалось ловить небольших окуней. Активно челябинцы ехали и на озеро Тептярги в Аргаяшском районе, где лед в 2024 году уплотнился до 7–8 сантиметров к 10 ноября.