Власти Екатеринбурга на треть поднимут зарплаты бюджетникам, но не всем

Сотрудникам трех муниципальных учреждений Екатеринбурга, занимающихся озеленением, лесоводством и содержанием очистных сооружений, на 30% повысят зарплаты. Больше они начнут получать с 1 января 2026 года, рассказала глава департамента финансов мэрии Юлия Медведева в ходе заседания гордумы.

«С 1 января 2026 года сотрудники МСАУ „Екатеринбургское лесничество“, МБУ „Водоотведение и искусственные сооружения“ и МБУ „Зеленстрой“ начнут получать на 30% больше», — пояснила Медведева. Глава департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова добавила, что повышение коснется водителей-механизаторов.

Такие специалисты есть во всех трех учреждениях. Их зарплаты приблизят к 80-85 тысячам рублей. Похожую зарплату получают водители ДЭУ — с 1 ноября они стали получать также на 30% больше.

