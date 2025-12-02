Власти Екатеринбурга на треть поднимут зарплаты бюджетникам, но не всем
Повышение зарплат стабилизирует отток кадров
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Сотрудникам трех муниципальных учреждений Екатеринбурга, занимающихся озеленением, лесоводством и содержанием очистных сооружений, на 30% повысят зарплаты. Больше они начнут получать с 1 января 2026 года, рассказала глава департамента финансов мэрии Юлия Медведева в ходе заседания гордумы.
«С 1 января 2026 года сотрудники МСАУ „Екатеринбургское лесничество“, МБУ „Водоотведение и искусственные сооружения“ и МБУ „Зеленстрой“ начнут получать на 30% больше», — пояснила Медведева. Глава департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова добавила, что повышение коснется водителей-механизаторов.
Такие специалисты есть во всех трех учреждениях. Их зарплаты приблизят к 80-85 тысячам рублей. Похожую зарплату получают водители ДЭУ — с 1 ноября они стали получать также на 30% больше.
Еще на 30% вырастут зарплаты у рабочих основного производства. В лесничестве и «Зеленстрое» — это рабочие зеленого хозяйства, в «ВОИС» — аварийно-восстановительные слесари, работники по обслуживанию наземных и подземных пешеходных переходов и операторы плотин. Повышение зарплат, по мнению депутатов, стабилизирует отток кадров. Деньги на эти цели будут предусмотрены в бюджете.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!