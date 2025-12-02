Выяснилось, какую официальную зарплату получает Зеленский
Зеленскому позволяет работать финансовая подушка безопасности
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 50 тысячам рублей. Об этом сообщает издание hromadske.ua.
«Владимир Зеленский существует на заработную плату в размере 28 тысяч гривен в месяц», — пишет hromadske.ua. Такая сумма выглядит сравнительно скромной не только на фоне доходов крупного бизнеса, но и в сравнении со средней заработной платой украинских чиновников. Экономист Владимир Дубровский подчеркивает, что именно финансовая «подушка безопасности» позволяет Зеленскому работать почти в формате «волонтерской» службы на высшей государственной должности.
До прихода в политику Зеленский был известен как успешный предприниматель и шоумен, один из создателей студии «Квартал 95» и ряда коммерчески успешных телевизионных и медийных проектов. Эти активности приносили значительные доходы, позволив сформировать солидные личные сбережения. Владимир Дубровский отмечает, что именно благодаря этому бэкграунду Зеленский может позволить себе существовать на относительно небольшой президентский оклад.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее заявил, что вероятность того, что Владимир Зеленский добровольно покинет свой пост в течение ближайшей недели, крайне низка. По его мнению, в случае самостоятельного отказа от власти Зеленский поставит под угрозу собственную безопасность. По его утверждению, в случае бегства Зеленского могли бы принять Израиль или Великобритания. В то же время Франция и Германия, по словам Олейника, заняты внутренними проблемами и вряд ли проявят готовность вовлекаться в урегулирование его дальнейшей судьбы.
