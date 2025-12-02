Выяснилось, какую официальную зарплату получает Зеленский

Зеленскому позволяет работать финансовая подушка безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 50 тысячам рублей. Об этом сообщает издание hromadske.ua.

«Владимир Зеленский существует на заработную плату в размере 28 тысяч гривен в месяц», — пишет hromadske.ua. Такая сумма выглядит сравнительно скромной не только на фоне доходов крупного бизнеса, но и в сравнении со средней заработной платой украинских чиновников. Экономист Владимир Дубровский подчеркивает, что именно финансовая «подушка безопасности» позволяет Зеленскому работать почти в формате «волонтерской» службы на высшей государственной должности.

До прихода в политику Зеленский был известен как успешный предприниматель и шоумен, один из создателей студии «Квартал 95» и ряда коммерчески успешных телевизионных и медийных проектов. Эти активности приносили значительные доходы, позволив сформировать солидные личные сбережения. Владимир Дубровский отмечает, что именно благодаря этому бэкграунду Зеленский может позволить себе существовать на относительно небольшой президентский оклад.

