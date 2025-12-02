Губернатор заслушал итоги кампании по благоустройству Пермского края в 2025 году

За шесть лет на территории всех муниципальных образований края обновлено свыше 2000 общественных и дворовых пространств Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Итоги кампании по благоустройству в 2025 году были рассмотрены сегодня, 2 декабря, на заседании Правительства региона под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Программы реализовывались в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.

«За шесть лет на территории всех муниципальных образований края обновлено свыше 2000 общественных и дворовых пространств. Еще 18 проектов стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По оценке Минстроя России, 21 из 25 городов Пермского края отнесены к числу муниципалитетов с благоприятной городской средой, а Пермь заняла четвертое место среди крупнейших городов страны по качеству городской среды», — напомнил глава Прикамья.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева представила детальный доклад о результатах работ в 2025 году. По ее словам, с 2019 года в регионе, как и по всей России, реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году он был интегрирован в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», при этом его ключевая задача сохранилась — создание современных, безопасных и удобных общественных пространств для жителей края.

Продолжение после рекламы

По данным министерства, в 2025 году завершено обновление 115 объектов: 54 дворовых территорий и 61 общественного пространства. Строительно-монтажные работы закончены, сейчас проводится приемка выполненных объектов.

Пермский край продолжает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Завершены, в частности, проекты «Три сюжета» в Осе и «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» в Усолье. Еще пять конкурсных инициатив — в Березниках, Чердыни, Усолье, Соликамске и Кудымкаре — находятся на высокой степени готовности. По итогам конкурсного отбора в 2026 году запланировано комплексное обновление парков в Красновишерске и Краснокамске, а также общественных пространств в Соликамске, Чернушке и Усолье.

На 2026 год от муниципалитетов уже подано 127 заявок на благоустройство территорий. На их реализацию предусмотрено более 1 млрд рублей из бюджетов различных уровней. Жители края также активно участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства. В 2025 году свои решения высказали свыше 374 тысяч человек. Победу по его итогам одержали 23 проекта из 21 муниципалитета.

С 2026 года к голосованию на федеральной платформе обратной связи смогут присоединиться не только города, но и опорные населенные пункты. Таким образом, практически все жители Пермского края получат возможность влиять на перечень территорий, подлежащих благоустройству. Аналогичные изменения внесены и в правила участия во Всероссийском конкурсе: теперь подавать заявки вправе не только города и исторические поселения, но и опорные населенные пункты, что открывает участие в отборе для сельских территорий.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил краевому министерству ЖКХ обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков выполнения работ по благоустройству. Кроме того, ведомству необходимо активнее выстраивать работу с подрядными организациями по повышению качества выполняемых работ и по более широкому применению пермских разработок и строительных материалов при обновлении общественных пространств, подчеркнул глава региона.