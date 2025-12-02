В Тюменской области почти 300 детей заразились опасной инфекцией

При этом вспышек заболеваемости в коллективах не фиксировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области за год сальмонеллезом заразились 458 человек, 275 из них — дети. При этом вспышек заболеваемости в коллективах не фиксировали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«За первые десять месяцев этого года сальмонеллезом заразились порядка 458 человек. Показатель составил 28,2 случая на 100 тысяч населения. При этом дети оказались наиболее уязвимой группой, из общего числа заразившихся их 275 человек», — сообщило издание 72. ru со ссылкой на Роспотребнадзор.