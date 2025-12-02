В пермские колонии хотят закупить крупную партию кошачьего корма

Кошек в колониях тоже нужно чем-то кормить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Промсервис», которая занимается поставками продуктов питания в структуры ФСИН, планирует закупить крупную партию кошачьего корма. Поставщика товара ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена договора составляет три миллиона рублей.

«Поставка продовольственных товаров категории „Корм для кошек“ для нужд ОСП „Пермское“ АО „Промсервис“ на три миллиона рублей. Наименования — корма сухие фасованные „Курочка аппетитная“, „Телятинка аппетитная“, „Мясной пир“, „Улов рыбака“, а также корма влажные с говядиной, ягненком, курицей и рыбой», — указано в техзадании на сайте закупок.

В документе также сообщается, что корм для кошек поставляется на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке — 26 адресов. Продаваться соответствующий товар будет в тюремных магазинах. Покупки осужденные совершают на заработанные в местах лишения свободы деньги.

Продолжение после рекламы