Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В пермские колонии хотят закупить крупную партию кошачьего корма

02 декабря 2025 в 18:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кошек в колониях тоже нужно чем-то кормить

Кошек в колониях тоже нужно чем-то кормить

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Промсервис», которая занимается поставками продуктов питания в структуры ФСИН, планирует закупить крупную партию кошачьего корма. Поставщика товара ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена договора составляет три миллиона рублей.

«Поставка продовольственных товаров категории „Корм для кошек“ для нужд ОСП „Пермское“ АО „Промсервис“ на три миллиона рублей. Наименования — корма сухие фасованные „Курочка аппетитная“, „Телятинка аппетитная“, „Мясной пир“, „Улов рыбака“, а также корма влажные с говядиной, ягненком, курицей и рыбой», — указано в техзадании на сайте закупок.

В документе также сообщается, что корм для кошек поставляется на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке — 26 адресов. Продаваться соответствующий товар будет в тюремных магазинах. Покупки осужденные совершают на заработанные в местах лишения свободы деньги.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что главное управление ФСИН по Пермскому краю закупило партию куриных яиц в исправительной колонии №9 в Соликамске (ИК-9). Цена контракта на поставку товара составила около полумиллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал