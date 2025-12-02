Челябинец вывел за границу более 17 млн рублей и получил срок
Челябинец вывел за границу сумму, эквивалентную более 17 млн рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Челябинска незаконно вывел за границу более 17 млн рублей. Схема действовала просто: деньги уходили за кордон под видом оплаты товаров. За валютные махинации челябинец получил четыре года «условки», сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Обвиняемый совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами РФ с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы. В период с января по июнь 2021 года обвиняемый и его соучастник перевели за границу иностранную валюту на общую сумму, эквивалентную более 17 миллионам рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Первые подозрения возникли у сотрудников банка. Они оповестили об этом сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.
«Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В настоящее время подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.
