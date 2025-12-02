Челябинец вывел за границу более 17 млн рублей и получил срок

Челябинец вывел за границу сумму, эквивалентную более 17 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска незаконно вывел за границу более 17 млн рублей. Схема действовала просто: деньги уходили за кордон под видом оплаты товаров. За валютные махинации челябинец получил четыре года «условки», сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Обвиняемый совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами РФ с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы. В период с января по июнь 2021 года обвиняемый и его соучастник перевели за границу иностранную валюту на общую сумму, эквивалентную более 17 миллионам рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Первые подозрения возникли у сотрудников банка. Они оповестили об этом сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

Продолжение после рекламы