В Курганской области откроют новое производство керамики для строительства и отделки

В индустриальном парке «РИД Катайск» (Курганская область) откроют полностью автоматизированное высокотехнологичное производство гибкой керамики для строительства и интерьерной отделки. Новым резидентом площадки станет компания «Технология камня». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Генеральный директор ООО «Технология камня» Александр Переворуха пояснил, что площадку в Катайске выбрали из-за логистики и режима поддержки, действующего для резидентов. «Индустриальный парк „РИД Катайск“ нам интересен, в первую очередь, из-за выгодного географического месторасположения и близости к сырью и конечным потребителям нашей продукции. Кроме того, нас заинтересовали преференции, которые получают резиденты индустриального парка», — отметил Александр Переворуха.

Компания инвестирует в запуск будущего производства более 100 млн рублей в текущем году и свыше 30 млн рублей в следующем. Дополнительные вложения направят на расширение линейки продукции и покупку еще одной линии печати. Новый корпус займет 2000 квадратных метров в периметре индустриального парка. Проектная мощность — 1200 квадратных метров гибкого камня в день. На предприятии создадут 20 новых рабочих мест.

