Ректор Коллегии Европы Могерини задержана в Бельгии за мошенничество
02 декабря 2025 в 17:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, а также ректор Колледжа Европы Федерика Могерини была задержана бельгийской полицией по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает агентство AFP.
