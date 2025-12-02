За семь лет на Ямале построили 30 детских садов

Объект стал 30 по счету детским садом в ЯНАО, который построили за последние семь лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) открылся новый детский сад «Новатория», ставший тридцатым дошкольным учреждением, построенным на Ямале за последние семь лет. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатора региона Дмитрий Артюхов.

» Тарко-Сале открыли тридцатый за последние семь лет детский сад на Ямале. Здесь все продумано до мелочей. Оригинальный дизайн, много света и пространства», — пояснил глава округа.

Учреждение построено в центре микрорайона Южный. Рядом с новым садом продолжается возведение школы, которую в сообщении называют «не менее впечатляющей».

