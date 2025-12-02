Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

За семь лет на Ямале построили 30 детских садов

Новый детский сад открыли в Тарко-Сале
02 декабря 2025 в 18:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Объект стал 30 по счету детским садом в ЯНАО, который построили за последние семь лет

Объект стал 30 по счету детским садом в ЯНАО, который построили за последние семь лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) открылся новый детский сад «Новатория», ставший тридцатым дошкольным учреждением, построенным на Ямале за последние семь лет. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатора региона Дмитрий Артюхов. 

» Тарко-Сале открыли тридцатый за последние семь лет детский сад на Ямале. Здесь все продумано до мелочей. Оригинальный дизайн, много света и пространства», — пояснил глава округа. 

Учреждение построено в центре микрорайона Южный. Рядом с новым садом продолжается возведение школы, которую в сообщении называют «не менее впечатляющей».

Продолжение после рекламы

Ранее власти ЯНАО сообщали о строительстве в Салехарде школы на 800 мест.  Качество работ на объекте контролируют с помощью дронов и специального мобильного приложения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал