За семь лет на Ямале построили 30 детских садов
Объект стал 30 по счету детским садом в ЯНАО, который построили за последние семь лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тарко-Сале (ЯНАО) открылся новый детский сад «Новатория», ставший тридцатым дошкольным учреждением, построенным на Ямале за последние семь лет. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатора региона Дмитрий Артюхов.
» Тарко-Сале открыли тридцатый за последние семь лет детский сад на Ямале. Здесь все продумано до мелочей. Оригинальный дизайн, много света и пространства», — пояснил глава округа.
Учреждение построено в центре микрорайона Южный. Рядом с новым садом продолжается возведение школы, которую в сообщении называют «не менее впечатляющей».
Ранее власти ЯНАО сообщали о строительстве в Салехарде школы на 800 мест. Качество работ на объекте контролируют с помощью дронов и специального мобильного приложения.
